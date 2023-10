Israel ataca posição do governo sírio, segundo ONG

De acordo com o OSDH, o ataque a Quneitra causou danos materiais.

A incursão nesta província e os sons de explosões no Golã coincidem com o anúncio feito pelo Exército israelense, através do X (antigo Twitter), de ataques a "posições terroristas" do Hezbollah, movimento xiita pró-iraniano, baseado no Líbano e aliado do regime sírio.

Desde o início da guerra, provocada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestino Hamas a Israel, em 7 de outubro, os confrontos entre o Hezbollah e Israel deixaram cerca de 20 mortos do lado libanês, a maioria combatentes, mas também um jornalista da agência de notícias Reuters e outros dois civis.

Do lado israelense, morreram pelo menos três pessoas.

