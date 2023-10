Israelenses que moram perto de Gaza se preparam para guerra longa

"Mas agora é diferente", considera Gil, que não quer informar seu sobrenome.

Em 7 de outubro, comandos do grupo islâmico Hamas, no poder na Faixa de Gaza, invadiram várias cidades do setor, incluindo Sderot, onde massacraram, ou capturaram habitantes.

O ataque deixou mais de 1.400 mortos do lado israelense, e os ataques de represália, mais de 3.00 mortos na Faixa de Gaza, em sua maioria civis, de ambos os lados.

Peter, um aposentado de 70 anos que também não quis se identificar, anda em uma caminhonete pelas ruas desertas, carregando um fuzil nas mãos: "Viemos de Tel Aviv para vigiar, proteger, ajudar como pudermos".

Com grandes sacolas com roupas infantis no braço, Miriam Shmailov, uma dona de casa de 29 anos, diz que está "com muito medo, quero sair daqui".

- "Blá-blá-blá" -

Um plano de retirada foi disponibilizado no domingo para os 30 mil habitantes de Sderot, para sua transferência para outras cidades e seu abrigo em hotéis. Mas Shmailov, que teve seu prédio destruído por foguetes, está atualmente abrigado com parentes fora da cidade.