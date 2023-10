Jornalista americana da Radio Free Europe foi detida na Rússia

Kurmasheva vive em Praga, República Tcheca, mas entrou na Rússia em 20 de maio devido a uma emergência familiar, de acordo com um comunicado do Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), com sede em Nova York.

Em 2 de junho, ela foi temporariamente detida no aeroporto de Kazan antes de seu voo de volta, onde confiscaram tanto seu passaporte americano quanto o russo e lhe impuseram uma multa por não registrar seu documento americano junto às autoridades locais, segundo a RFE/RFL.

Ela estava aguardando a devolução de seus passaportes quando a acusação foi anunciada, disse o CPJ, alertando que se for considerada culpada, pode enfrentar até cinco anos de prisão.

A organização expressou "profunda preocupação" com as acusações.

"Jornalismo não é um crime e a detenção de Kurmasheva é mais uma prova de que a Rússia está determinada a reprimir informações independentes", declarou Gulnoza Said, coordenadora do programa para Europa e Ásia Central do CPJ.