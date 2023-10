Lateral do Nice é suspenso após publicação sobre conflito entre Israel e Hamas

O clube francês Nice anunciou nesta quarta-feira (18) a suspensão "até nova ordem" do lateral-direito Youcef Atal, investigado por "apologia ao terrorismo", após uma polêmica publicação nas redes sociais sobre o conflito entre Israel e o grupo islamita palestino Hamas.

O jogador apagou rapidamente a postagem e pediu desculpas, mas o Nice explicou em um comunicado que optou por impor sanções prévias às que poderiam ser adotadas por instituições esportivas ou judiciais, "levando em consideração a natureza da publicação compartilhada e sua gravidade".

Concentrado com a seleção da Argélia desde 9 de outubro, Atal retornou à França e se reuniu com os dirigentes do clube.