Manifestantes ocupam prédio do Congresso dos EUA para exigir cessar-fogo em Gaza

Pelo menos uma centena de manifestantes ocuparam, nesta quarta-feira (18), um prédio do Congresso dos Estados Unidos para exigir que os legisladores e o governo pressionem para conseguir um cessar-fogo na Faixa de Gaza, que tem sido bombardeada por Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro.

Vestindo camisetas pretas com as palavras "Os judeus dizem: parem os ataques agora" e "Não em nosso nome", os ativistas sentaram-se aplaudindo e cantando dentro do Edifício Cannon, um dos prédios do Congresso, com grandes faixas que proclamavam "Cessar-fogo" e "Deixem Gaza viver".

A polícia do Capitólio prendeu vários manifestantes. "Protestos não são permitidos dentro dos prédios do Congresso", escreveu a entidade na rede social X, antigo Twitter.