OMS alerta que situação em Gaza está ficando incontrolável

"Precisamos de acesso imediato para começar a entregar material que pode salvar vidas", enfatizou o diretor da OMS, antes de destacar que "a situação em Gaza está ficando incontrolável".

Assim como vários funcionários de agências da ONU, de ONGs e autoridades de vários países, Tedros pediu a abertura da passagem de fronteira de Rafah, entre Gaza e Egito.

Toneladas de ajuda estão bloqueadas no deserto do Sinai egípcio há vários dias. Rafah está fechado do lado palestino, após vários bombardeios na última semana.

O governo dos Estados Unidos afirmou que está trabalhando para um acordo, mas israelenses e egípcios não chegam a um acordo sobre as garantias de segurança para uma abertura da passagem de Rafah.

