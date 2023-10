Peronismo, a incógnita política argentina

De volta ao poder desde 2019, com Alberto Fernández na presidência, e Cristina Kirchner como vice, a grave crise econômica, com pobreza de 40%, atinge a base eleitoral do peronismo.

"O peronismo se tornou incapaz de sofrer mutação", declarou Horowicz. É "a longa agonia do quarto peronismo", escreveu.

Condenada por corrupção e vítima de uma tentativa de assassinato em 2022, Cristina Kirchner, a última líder forte do peronismo, foi-se retirando, cada vez mais, da cena política e, finalmente, decidiu não concorrer a nenhum cargo nas eleições de domingo.

No último minuto, o peronismo recorreu a Sergio Massa, ministro da Economia, como um líder circunstancial, que mal deve chegar a 30% dos votos no primeiro turno da eleição presidencial, conforme as pesquisas.

Outro líder peronista, o governador Axel Kicillof, reconheceu: "vamos ter de compor uma nova canção. As pessoas não estão ouvindo a gente".

Mas ninguém imagina que sua forte marca possa ser apagada. "Não creio que o peronismo vá desaparecer", afirmou Pigna.