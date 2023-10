Protestos no mundo árabe após ataque a hospital em Gaza

"Um período de luto de três dias entrará em vigor, em sinal de solidariedade (...) com a dor destes inocentes", declarou Omer Çelik, porta-voz do partido Justiça e Desenvolvimento (AKP) do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Em outros países muçulmanos, a Turquia decretou três dias de luto nacional pelo ataque ao hospital em Gaza.

No Irã, o presidente Ebrahim Raisi acusou os Estados Unidos de serem "cúmplices dos crimes" de Israel.

"As bombas que caem sobre a população de Gaza são americanas (...) O mundo considera os Estados Unidos cúmplices dos crimes do regime sionista", declarou Raisi diante de milhares de manifestantes reunidos em uma praça de Teerã.