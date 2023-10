Salah faz apelo por ajuda humanitária a Gaza e fim de 'massacres'

"Nem sempre é fácil falar em um momento como este. Houve muita violência, angústia e brutalidade", afirmou Salah em um vídeo postado para seus mais de 62 milhões de seguidores no Instagram.

"É insuportável testemunhar a escalada nas últimas semanas. Todas as vidas são sagradas e devem ser protegidas. Os massacres devem cessar, as famílias estão destroçadas", disse o atacante.

Após uma visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Tel Aviv, nesta quarta-feira, Israel afirmou ter aceitado o pedido para permitir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza sitiada através do Egito.

"Agora está claro que a ajuda humanitária para Gaza deve ser permitida imediatamente. As pessoas estão em condições terríveis", acrescentou Salah.

"As cenas no hospital na noite passada foram terríveis. As pessoas em Gaza precisam urgentemente de alimentos, água e suprimentos médicos", proclamou o jogador, fazendo um apelo aos líderes mundiais para "evitar mais mortes de almas inocentes".