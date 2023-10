Sobrevivente de ataque do Hamas volta ao kibutz Kfar Aza pela primeira vez

"As pessoas que fizeram isto não são humanos, são animais, mataram sem problemas, como que para se divertir", afirma.

Em frente à sua casa, a placa com a inscrição "Família Tal" está caída na grama. Amnon, um pai de família israelense de origem indiana, que trabalha na fábrica de plásticos local, mostra a pedra do jardim que foi usada por dois agressores para quebrar o vidro de sua porta e invadir sua casa.

"Olhei para lá, atiraram da janela com um kalachnikov", diz, mostrando na cozinha a geladeira perfurada.

O quarto do filho tem marcas de tiros até mesmo no monitor do vídeo game.

Cápsulas douradas dos projéteis dos fuzis usados pelos islamitas do Hamas cobrem o colchão do adolescente de 16 anos.

Durante o ataque, Amnon se refugiou com o filho no bunker anti-foguetes da casa - um quarto reforçado com uma porta blindada que infelizmente abre nos dois sentidos.