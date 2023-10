Tibú, 'terra de ninguém' na Colômbia que acolhe negociações de paz

"Tibú se tornou aquela terra de ninguém onde quem tem as armas é quem governa, nos domina", diz Leal.

As negociações em Tibú começaram com uma imagem paradoxal diante dos jornais do mundo: o negociador-chefe da EMC, conhecido como Andrey Avendaño, foi aplaudido, enquanto Leal e os delegados do governo foram vaiados.

Críticos das políticas de segurança e paz de Petro afirmam que o presidente é indulgente com os rebeldes.

Ainda não são claras as questões centrais das negociações, que começaram junto com um cessar-fogo de três meses.

A única coisa certa é que a mesa não será instalada fora do país, como acontece com o Exército de Libertação Nacional (ELN), que negocia com o Petro no México, na Venezuela e em Cuba. No caso das Farc, o documento que selou seu desarmamento em 2017 foi redigido em Havana.

A última vez que guerrilheiros e o governo falaram na Colômbia foi sob a administração do conservador Andrés Pastrana (1998-2002), que, a partir de suas concessões, desmilitarizou cerca de 42.000 quilômetros quadrados no departamento de Caquetá.