A tragédia dos Andes que virou 'uma falácia' e precisou ser contada novamente

Enquanto lutava para conseguir o financiamento para "A Sociedade da Neve", após dez anos, Bayona afirma que pensou muito em como fazer justiça para todos os protagonistas.

"Me lembrei das conversas que os sobreviventes tinham com os mortos no livro. E foi aí que pensei: por que não estendemos esse diálogo para o filme e contamos a partir de um lugar que seja ponte entre os vivos e os mortos?".

Ele consegue atingir esse feito graças ao papel fundamental que o ator uruguaio Enzo Vogrincic assume ao narrar a aventura.

A tragédia do avião da Força Aérea do Uruguai foi abordada em 1976 no filme "Os Sobreviventes dos Andes", de René Cardona, e em "Vivos", em 1993, com a participação de Ethan Hawke e Josh Hamilton.

A primeira obra cinematográfica em 16 anos gravada em espanhol por Bayona foi apresentada recentemente no encerramento do Festival de Veneza e é o candidato espanhol ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

O diretor ganhou fama em Hollywood com títulos como "O Impossível" (2012) e "Jurassic World".