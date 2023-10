Bombardeio a hospital em Gaza deixou entre 100 e 300 mortos, segundo inteligência dos EUA

O documento também afirma que houve "apenas danos estruturais leves no hospital", sem "danos visíveis no prédio principal do hospital e sem crateras de impacto".

Correspondentes da AFP no local viram dezenas de cadáveres enquanto médicos e civis recuperavam corpos envoltos em lençóis, cobertores brancos ou em sacos plásticos.

Na área do estacionamento do hospital, podiam ser vistos vestígios de sangue e carros incendiados.

Imagens divulgadas pelo grupo de rastreamento via satélite Maxar após o impacto mostram os prédios do hospital aparentemente intactos.

O porta-voz do Exército de Israel, Jonathan Conricus, questionou os números apresentados pelo Hamas e perguntou: "onde estão todos os corpos?".

O Hamas desafiou a posição de Israel, afirmando que as "mentiras indignantes não enganam ninguém".