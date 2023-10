Chanceler russo se reúne com líder norte-coreano e critica política 'perigosa' dos EUA

No âmbito da visita, e antes da reunião com o líder norte-coreano, o chanceler russo denunciou a "perigosa" política militar dos Estados Unidos e de seus aliados Japão e Coreia do Sul a respeito da Coreia do Norte.

"Assim como nossos amigos norte-coreanos, estamos seriamente preocupados com a intensificação das atividades militares dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul na região e com a política de Washington", declarou o ministro russo em uma entrevista coletiva.

As forças dos Estados Unidos "estão transferindo infraestruturas estratégicas, incluindo elementos nucleares", disse Lavrov, sem revelar mais detalhes.

"Somos contrários a esta linha não construtiva e perigosa", acrescentou o chefe da diplomacia russa.

Como resposta ao número recorde de testes de armas executados este ano pela Coreia do Norte, a vizinha Coreia do Sul reforçou as relações de Segurança com o aliado tradicional Estados Unidos e estabeleceu um acordo de defesa trilateral que inclui o Japão.

Coreia do Sul e Estados Unidos realizaram exercícios militares conjuntos e um submarino nuclear americano fez uma escala em julho em um porto sul-coreano pela primeira vez em décadas.