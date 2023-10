Conselho de Segurança da ONU estende por um ano sanções a grupos armados no Haiti

O embaixador do Equador, Hernán Pérez Loose, cujo país, junto com os Estados Unidos, patrocinou esta nova resolução, pediu "que se atualize a lista de indivíduos e identidades designadas" que são objeto de sanções internacionais.

A adoção desta nova medida se soma à decisão do Conselho de Segurança, no início de outubro, de enviar uma Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MMAS), com o objetivo declarado de ajudar o Haiti a restaurar a segurança e criar condições para a realização de eleições.

Aprovada com 13 votos a favor e abstenções de Rússia e China, a resolução também impõe um embargo de armas leves, até então aplicado apenas a líderes de gangues criminosas.