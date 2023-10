França se despede do professor assassinado em ataque islamita

A França se despediu nesta quinta-feira (19), com um emocionado funeral em Arras (norte), sob fortes medidas de segurança, do professor assassinado em um ataque islamita, a quem foi concedida a alta distinção nacional Legião de Honra.

A morte na sexta-feira de Dominique Bernard, de 57 anos, chocou a França e trouxe de volta a lembrança do assassinato, em 2020, do também professor Samuel Paty, decapitado por um jihadista no noroeste de Paris.

"Sensível e discreto, ele não gostava do barulho e da fúria do mundo. Amava profundamente suas filhas, sua mãe e sua irmã. Nós o amávamos", declarou a esposa de Bernard, Isabelle, na cerimônia na Catedral de Arras.