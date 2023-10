Grandes navios ameaçam baleias do Atlântico Norte, diz estudo

- Em queda -

A população dessa espécie de baleia, estimada no passado em 20.000, caiu drasticamente com o aumento da caça comercial na costa leste dos Estados Unidos no início do século XX.

As baleias-francas-do-atlântico-norte, que podem medir até 18 metros de comprimento, costumam ter uma expectativa de vida similar à dos humanos.

Em inglês, esses animais recebem o nome de "right whales", ou seja, as "baleias certas" para a caça devido a sua gordura, usada para fazer óleo, ou por suas barbatanas, apreciadas como material forte e flexível antes da era dos plásticos.

A proibição da caça de baleias em meados do século passado favoreceu o ressurgimento da baleia-franca-do-atlântico-norte, da qual houve registros de um máximo de 483 exemplares em 2010.

No entanto, desde 2017, as mortes voltaram a aumentar, em especial devido às colisões com navios e a uma diminuição da taxa de natalidade relacionada a doenças ligadas ao estresse crônico sofrido pelas mães.