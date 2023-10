Israel busca mandantes do ataque do Hamas

Dois membros do Hamas, acusados de serem os mandantes do sangrento ataque do movimento islamita palestino contra Israel em 7 de outubro, ocupam as primeiras posições da lista de mais procurados de Israel, que ameaça matar todos os milicianos do grupo que governa a Faixa de Gaza.

Mohamed Deif, que comanda o braço militar do Hamas, e Yahya Sinwar, o líder político no enclave, foram alvo de inúmeras tentativas de assassinatos e passaram tanto por cadeias israelenses como palestinas. Há duas semanas, estão na mira de Israel.

"Todos os membros do Hamas são homens mortos", sentenciou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após o ataque inédito que deixou 1.400 mortos em Israel, a maioria civis, e cerca de 200 reféns.