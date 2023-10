Jogos eletrônicos, um campo de batalha virtual para guerras reais

A guerra entre Israel e o grupo islamita palestino Hamas está inundando as redes sociais com conteúdos de jogos eletrônicos hiper-realistas, mas que não representam a realidade, como já ocorreu com outros conflitos recentes.

Um vídeo publicado no Facebook sob o título "Dois helicópteros israelenses derrubados pelo Hamas", outro sobre a "demonstração" das "corajosas Forças Armadas do Mali" ante grupos jihadistas, além de um que supostamente mostra um "helicóptero russo" em confronto com o Exército ucraniano são alguns dos exemplos.

Todos esses conteúdos são apresentados como confrontos bélicos reais, com mísseis, explosões de tanques por ataques de drones ou caças derrubados em cenários realistas de cidades em chamas. Mas na realidade, estas imagens foram extraídas do jogo de videogame "Arma 3", desenvolvido pelo estúdio independente Bohemia Interactive, da República Tcheca.