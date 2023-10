Mais de 60 policiais feridos em manifestação pró-palestina em Berlim

Além disso, várias pessoas "não envolvidas" e outras que "se opuseram à resistência" às forças de segurança também ficaram feridas, segundo a polícia, que não informou números.

A manifestação começou no bairro Neukölln, onde vive uma grande comunidade de pessoas de países árabes.

Depois que a polícia pediu aos participantes que se dispersassem, alguns "atiraram pedras e fogos de artifício contra as forças policiais", disseram as autoridades. Os agentes responderam com jatos de água.

© Agence France-Presse