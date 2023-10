Mujica faz apelo para que Hamas liberte reféns latino-americanos em Gaza

Da América Latina, foram relatados 22 desaparecidos da Argentina, um desaparecido da Colômbia, um desaparecido do Chile, dois reféns do México, dois desaparecidos do Paraguai e cinco desaparecidos do Peru.

Israel respondeu ao ataque do Hamas com bombardeios que causaram a morte de pelo menos 3.785 pessoas na Faixa de Gaza, a maioria civis, segundo autoridades locais.

