Mulheres levantam a voz contra o patriarcado da Igreja Católica

"Ordenem mulheres sacerdotes!", gritam ativistas vestidas de roxo a poucos passos do Vaticano, onde levantam as suas vozes contra o "patriarcado" e o "clericalismo" em pleno Sínodo sobre o futuro da Igreja Católica.

Entre os temas em debate no Sínodo, realizado a portas fechadas, está o lugar das mulheres na igreja, uma questão que reflete as esperanças dos grupos feministas e as preocupações dos conservadores.

Durante o encontro, quase 20 membros do Conselho das Mulheres Católicas (CWC), que reúne associações de vários países, se reuniram em Roma para uma série de eventos que incluíram debates, projeções e liturgias.