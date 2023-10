Nokia corta 14.000 vagas por desaceleração do 5G

Apesar da incerteza no terceiro trimestre, a Nokia disse que espera uma "melhora nos nossos negócios de rede no quarto trimestre".

Mas Riikola acredita que "as estimativas da Nokia vão cair drasticamente".

- Desaceleração do 5G -

Envolvida em uma competição pelas redes 5G com as concorrentes sueca Ericsson e chinesa Huawei, as vendas da Nokia caíram 20%, para 4,98 bilhões de euros (US$ 5,25 bilhões, ou R$ 26,5 bilhões na cotação do dia), no terceiro trimestre de 2023.

A Nokia esperava que o lançamento do 5G na Índia compensasse a desaceleração dos gastos das operadoras de telecomunicações americanas este ano, mas isso não aconteceu.

"Vimos alguma moderação no ritmo de implantação do 5G na Índia, o que significa que o crescimento ali não era mais suficiente para compensar a desaceleração na América do Norte", justificou Lundmark.