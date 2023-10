Peru expulsará migrantes após prazo para registro terminar

Segundo a Superintendência de Migrações, em Lima, 150.000 estrangeiros, em sua grande maioria venezuelanos, optaram por se inscrever e obter uma permissão temporária de permanência.

"O governo foi claro e enfático de que não haverá prorrogação. O prazo vence indefectivelmente em 10 de novembro", ressaltou o chefe de Migrações, Armando García.

Em abril, o Peru decretou estado de emergência em suas fronteiras e ordenou o envio de militares para reforçar a vigilância e enfrentar a insegurança associada a estrangeiros, em sua maioria cidadãos venezuelanos e colombianos.

Ao mesmo tempo, lançou uma ofensiva contra o Tren de Aragua, uma facção de origem venezuelana que espalhou pânico com extorsões e assassinatos em vários países da América do Sul.

Pelo menos 32 supostos membros da organização foram presos durante uma recente operação em Lima.

Em janeiro de 2020, o Peru deportou 131 venezuelanos com antecedentes criminais. Em 2019, expulsou 890 da mesma nacionalidade por terem entrado no país com documentos falsos.