Presidente dominicano diz que muro na fronteira com o Haiti 'é irrenunciável e imperativo'

O presidente dominicano, Luis Abinader, afirmou nesta quinta-feira (19) que a construção do muro fronteiriço entre seu país e o Haiti é um projeto "irrenunciável e imperativo" para regular os fluxos migratórios e garantir a segurança.

"Muitas coisas aconteceram, e esse projeto, que era importantíssimo, passou a ser irrenunciável e imperativo", disse Abinader durante a inauguração de um trecho de 2,7 km do muro fronteiriço. "A fronteira nunca mais será a mesma. Mudamos e queremos ter uma relação mais segura na fronteira, regulada e controlada. E isso é irreversível", insistiu.

O muro fronteiriço, que começou a ser construído em 2021, abrange cerca de 164 km e é uma aposta do presidente Abinader para "controlar" a migração ilegal e as máfias que atuam na fronteira com o Haiti.