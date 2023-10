Violência política dispara na Colômbia às vésperas das eleições locais

A violência política disparou na Colômbia na reta final das campanhas para as eleições locais de 29 de outubro, com um aumento das ameaças, extorsões, homicídios e deslocamentos forçados, informou a Defensoria do Povo nesta quinta-feira (19).

As agressões passaram de seis, em janeiro, para 100 em setembro, em meio a um recrudescimento da violência, após a assinatura do acordo de paz com a extinta guerrilha das Farc, em 2016.

"Há uma tendência de aumento (...) das condutas ofensivas (...) em todo o território nacional", disse à Blu Radio Carlos Camargo, chefe do gabinete do defensor do povo.