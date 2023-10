Ajuda deve entrar em Gaza no sábado, afirma subsecretário da ONU

A ajuda humanitária internacional procedente do Egito poderá entrar na Faixa de Gaza, cercada por Israel, "amanhã (sábado) ou depois", declarou nesta sexta-feira (20) o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths.

"Nós estamos em negociações profundas e avançadas com todas as partes relevantes para garantir que uma operação de ajuda em Gaza comece o mais rápido possível", afirmou Griffiths, citado por um porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) em Genebra.

"A primeira entrega deve começar amanhã, ou depois", disse Griffiths.