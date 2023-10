Apple cancela programa de Jon Stewart por divergências sobre China e IA

O programa do humorista americano Jon Stewart na Apple TV+ foi cancelado após duas temporadas, por divergências entre o apresentador e a empresa sobre temas como China e inteligência artificial, informou a imprensa nesta sexta-feira (20).

Stewart disse à sua equipe que os executivos da Apple, que tem amplos interesses ligados a esses assuntos, expressaram preocupação com o novo conteúdo proposto para "O Problema com Jon Stewart", de acordo com o jornal The New York Times. A Apple não respondeu aos pedidos de comentários feitos pela AFP.

Stewart se tornou uma referência nos Estados Unidos à frente do "The Daily Show", do Comedy Central, programa que deixou em 2015 para continuar com outros projetos.