Cinco pontos sobre a Argentina

Em 1985, a Argentina realizou um julgamento histórico das Juntas militares. Os sobreviventes relataram um plano sistemático para perseguir e matar opositores, muitos deles jogados no Río de la Plata nos chamados "voos da morte".

Esse julgamento, realizado em uma democracia frágil, foi levado ao cinema em "Argentina, 1985", que concorreu em 2023 ao Oscar de melhor filme estrangeiro.

Depois de anular as leis de anistia em 2005, a Justiça condenou mais de mil repressores em cerca de 330 julgamentos. Dezenas ainda estão sendo fundamentados.

- Peronismo -

A vida política argentina é atravessada pelo peronismo, partido fundado pelo três vezes presidente Juan Perón.

Em sua primeira presidência (1946-1951), Perón promoveu medidas que permitiram a entrada em massa de pessoas no mercado de consumo, embora com forte personalismo e viés autoritário. Sua esposa, Eva Duarte, mais conhecida como Evita, foi um apoio fundamental na defesa dos "descamisados", com ações diretas de ajuda social e promoção do voto feminino. Evita morreu de câncer aos 33 anos e consolidou um mito levado ao cinema e ao teatro em todo o mundo.