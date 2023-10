Crise de reféns do Hamas está nas mãos de grupo de países liderados pelo Catar

Um grupo de potências regionais do Oriente Médio pode influenciar o Hamas a libertar seus reféns, mas o Qatar, habituado a fazer a mediação entre movimentos radicais e o Ocidente, é um ator inevitável em qualquer negociação.

O grupo islamita palestino lançou no último dia 7 uma ofensiva sangrenta em território israelense, que deixou mais de 1.400 mortos, a maioria deles civis. Também sequestrou aproximadamente 200 pessoas, de cerca de 20 nacionalidades.

Para conseguir o retorno dos seus cidadãos, os Estados Unidos e países da União Europeia, que consideram o Hamas uma organização terrorista, atuam nos bastidores. O porta-voz do braço militar do Hamas, Abu Obeida, afirmou que os reféns serão libertados "no tempo devido", destacou Hasni Abidi, diretor do Centro de Estudos e Pesquisa sobre o Mundo Árabe e o Mediterrâneo, com sede em Genebra.