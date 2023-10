Dezenas de milhares de egípcios protestam a favor de Gaza

Dezenas de milhares de egípcios foram às ruas, nesta sexta-feira (20), para expressar seu apoio aos palestinos da Faixa de Gaza, no 14º dia de conflito entre Israel e o Hamas, desencadeado pela ofensiva do movimento islamita palestino.

As manifestações ocorreram na emblemática praça Tahrir, no Cairo, onde os manifestantes agitavam bandeiras palestinas, observou a AFP, e também em muitas outras cidades do país, segundo a imprensa local.

Na praça Tahrir, os manifestantes entoavam o slogan "paz, liberdade, Palestina árabe", uma versão de outro slogan usado em 2011 na revolta popular que pôs fim a três décadas de poder do presidente Hosni Mubarak.