'Eles vieram para assassinar', afirma sobrevivente de kibutz atacado pelo Hamas

Ataques aéreos, disparos de morteiros e bombardeios são ouvidos no kibutz Nir Oz, onde Ron Bahat avalia os danos em sua comunidade agrícola devastada, perto da fronteira com Gaza.

As autoridades calculam que 25% dos 400 residentes do kibutz morreram, foram sequestrados ou desapareceram no ataque da madrugada de 7 de outubro de milicianos do grupo islamita Hamas contra comunidades e postos militares israelenses.

Bahat, 57 anos, afirma que o número definitivo de mortos é difícil de determinar, porque corpos continuam sendo encontrados e outros aguardam identificação.