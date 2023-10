Estátua imponente reabre em Kiev sem símbolos soviéticos e com tridente

A estátua imponente que se eleva sobre a capital ucraniana, Kiev, foi reaberta ao público nesta sexta-feira (20), depois que autoridades substituíram seus símbolos soviéticos pelo escudo do tridente, emblema nacional.

A escultura de aço, de 62 metros de altura, sobre um pedestal de 40 metros, representava uma mulher brandindo uma espada em uma das mãos e um escudo com foice e martelo na outra. Os dois símbolos soviéticos foram substituídos por um tridente, uma forma de desvincular o monumento do passado socialista do país, uma antiga república soviética.

O monumento, conhecido em ucraniano como Batkivshchyna Maty (Mãe da Pátria), foi erguido em 1981, para lembrar a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. Mas desde a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev intensificou o desmantelamento dos momumentos da era soviética e renomeou algumas ruas, uma política iniciada após a anexação da Crimeia por Moscou, em 2014.