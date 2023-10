Ex-chefe de governo austríaco Kurz se apresenta como vítima durante seu julgamento

O ex-chefe do governo austríaco, Sebastian Kurz, apresentou-se nesta sexta-feira (20) como vítima, no segundo dia do seu julgamento no Parlamento de Viena por falso testemunho, e acusou promotores e rivais políticos pelo processo que enfrenta.

"Todos são iguais perante a lei. Porém, não me senti tratado dessa forma", declarou o investigado, de 37 anos.

O ex-líder conservador acusa o Ministério Público de ser próximo dos sociais-democratas e de ser cruel com o seu partido ao abrir vários processos "infundados". A oposição "queria me destruir", disse ele.