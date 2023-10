Furacão Norma ganha força e sobe à categoria 3 rumo ao noroeste do México

O furacão Norma voltou a ganhar força, nesta sexta-feira (20), e subiu para a categoria 3 da escala Saffir-Simpson (que vai até 5) ao se aproximar do sul da península da Baixa Califórnia, no noroeste do México, que se prepara para a chegada do fenômeno meteorológico.

Mais cedo, o furacão tinha perdido força e era catalogado como de categoria 2.

Às 20h00 GMT (17h00 de Brasília), a tempestade, que na quinta-feira tinha alcançado a categoria 4, estava cerca de 335 km ao sul do turístico Cabo San Lucas, com ventos sustentados de 195 km/h e deslocamento de 13 km/h, segundo um relatório do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês).