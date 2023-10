Israel tem como objetivo de guerra fim de 'responsabilidades' em Gaza, diz ministro

A primeira etapa do plano traçado pelo ministro é o estado atual dos bombardeios sem trégua em todo enclave palestino, para depois lançar "a neutralização dos terroristas e a destruição da infraestrutura do Hamas".

A resposta do Exército israelense ao ataque de 7 de outubro foi uma campanha de bombardeios diários à Faixa de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007, que deixaram pelo menos 4.137 mortos, incluindo mais de 1.500 crianças, segundo o ministério da Saúde palestino.

A fase seguinte não durará "nem um dia, nem uma semana, nem um mês", declarou Gallant.

O ministro da Defesa afirmou que depois de "atacar os focos de resistência", o plano é "o fim das responsabilidades de Israel na Faixa de Gaza".

Gallant disse que a campanha militar irá iniciar uma nova realidade de segurança para os cidadãos de Israel.

Uma fonte do ministério das Relações Exteriores de Israel, que falou com a AFP sob condição de anonimato, indicou que Israel pretende "entregar as chaves" ao Egito, um país que tem fronteiras com esse enclave e com Israel. No entanto, não há garantias de que Cairo queira essa aceitar essa situação.