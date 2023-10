Londres registra forte aumento de atos antissemitas e islamofóbicos

O número de atos antissemitas e islamofóbicos contabilizados em Londres sofreu um grande aumento desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, informou nesta sexta-feira (20) a polícia da capital britânica.

"Apesar de aumentarmos a quantidade de agentes da polícia, constatamos um aumento significativo de crimes de ódio em Londres", com 218 atos antissemitas relatados entre 1º e 18 de outubro, diante de 15 incidentes durante o mesmo período do ano passado, especificou a Scotland Yard em um comunicado.

De acordo com as autoridades, o balanço representa um aumento de quase 1.350% nesse período - que também inclui a semana anterior à ofensiva do Hamas, realizada em 7 de outubro.