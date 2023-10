'Maioria' dos reféns em Gaza 'está viva', diz Exército israelense

Cerca de 100 a 200 israelenses são agora considerados "desaparecidos" desde o ataque, em comparação com 3 mil no primeiro dia da guerra. "Este número diminuiu consideravelmente", confirmou o Exército.

"Atualmente, o Exército israelense continua realizando operações para encontrar e localizar os corpos perto da Faixa de Gaza", disse o porta-voz.

Mais de 1.400 pessoas morreram em território israelense por milicianos do Hamas desde 7 de outubro, a maioria civis baleados, queimados vivos ou mutilados no primeiro dia do ataque de combatentes do movimento islâmico palestino a partir de Gaza, segundo as autoridades israelenses.

Segundo o Exército de Israel, cerca de 1.500 combatentes do Hamas morreram na contraofensiva que permitiu a Israel recuperar o controle das áreas atacadas.

Na Faixa de Gaza, 4.137 palestinos, a maioria civis, morreram em bombardeios de retaliação implacáveis do Exército israelense, segundo o Ministério da Saúde do Hamas em Gaza.