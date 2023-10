Manifestações em apoio a Gaza se espalham por países árabes e muçulmanos

Na capital iraquiana, Bagdá, milhares de pessoas manifestaram-se, incluindo muitos simpatizantes do Hashed al Shaabi, uma coalizão de facções armadas pró-Irã, arqui-inimigo de Israel e apoiador do Hamas.

"Apoiamos o povo palestino contra a entidade israelense ocupante", declarou à AFP Ali Husein, um taxista de 45 anos.

Também ocorreram protestos nas províncias iraquianas de Nínive (norte) e de Dhi Qar (sul).

No oeste do país, centenas de simpatizantes do Hashed al Shaabi iniciaram um protesto em "apoio a Gaza".

Também houve protestos na Jordânia, país vizinho a Israel, com o qual assinou um tratado de paz. Na capital, Amã, mais de 5.000 pessoas manifestaram-se em frente à grande mesquita Husseini aos gritos de "Salvem Gaza" e "Abram as fronteiras para apoiar o povo palestino!".

No Irã, centenas de pessoas protestaram à noite em Teerã, gritando: "Morte aos Estados Unidos!" e "Morte a Israel".