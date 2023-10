ONU diz que salário deveria refletir contribuição do trabalhador à sociedade

"É absurdo que os trabalhos mais valiosos para os demais, especialmente para as pessoas em situação de pobreza, como os cuidados ligados à saúde, educação ou atenção sanitária, estejam entre os mais mal pagos, enquanto outros cobram tão bem pelo dano social e ambiental que geram", indica o relator da ONU.

A globalização e a automatização precarizaram a situação dos trabalhadores menos qualificados nos países ricos, e para criar empregos, o trabalho se flexibilizou, enquanto nos países em desenvolvimento, os salários diminuem para conseguir custos mais competitivos, destaca o estudo.

A isso se soma a denominada economia gig - formato de trabalho em que empresas oferecem trabalhos pontuais a falsos autônomos - e o enfraquecimento dos direitos sindicais nos últimos 30 anos.

"Os governos estão obcecados com a criação de postos de trabalho que se esquecem que esses devem ser decentes e proteger os trabalhadores da pobreza", lamentou De Schutter em conversa por telefone com a AFP.

Por isso, ele propôs que se "elaborem listas das profissões mais valiosas do ponto de vista social e retribuí-las em consequência disso, uma vez que determinem as profissões nas quais deveria se limitar a retribuição para mitigar seus efeitos secundários nocivos", citando como exemplo o comércio financeiro, a exploração de combustíveis fósseis, os pesticidas, os plásticos e a publicidade.

"No mercado de trabalho atual, cuidar dos demais e do planeta não compensa", indicou De Schutter, que "sonha com uma sociedade onde um enfermeiro, uma pessoa que cuida dos idosos, ou um professor ganhem tanto como um banqueiro ou como as pessoas que constroem grandes mansões para os ricos".