Oposição da Venezuela realiza primárias com pressão dos EUA por causa de inabilitações

O documento, assinado em Barbados, também inclui o respeito ao "direito de cada ator político de escolher seu candidato para as eleições presidenciais de maneira livre", o que supõe respeito ao processo.

No entanto, antes havia sido contestado ante a Suprema Corte por um empresário acusado pela oposição tradicional de ser colaboracionista, mas a Justiça ainda não se pronunciou.

Os primeiros acordos levaram à liberação de cinco presos políticos, à flexibilização temporária do embargo ao petróleo venezuelano imposto pelos Estados Unidos em 2019 e à formação de um fundo com dinheiro venezuelano bloqueado no exterior, que será gerenciado pela ONU para programas sociais.

O diálogo, no entanto, ainda não conseguiu resolver a questão das inabilitações, que no momento afetam apenas Machado. Henrique Capriles e Freddy Superlano, também sancionados, renunciaram às primárias.

"As inabilitações estão em uma linha vermelha que não é fácil", destaca Luis Vicente León, diretor do instituto de pesquisas Datanálisis. "Não houve um só momento ao longo de todo o processo de negociação, nem no formal nem no informal, em que o governo venezuelano tenha dado algum de tipo de abertura à negociação da inabilitação".

A inabilitação contra Machado, no início por 12 meses e que terminou em 2016, foi estendida a 15 anos em 30 de junho, justo quando sua campanha entrou no auge. A Controladoria, liderada pelo agora chefe do CNE, Elvis Amoroso, a acusou de corrupção e de promover sanções contra o país.