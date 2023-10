Outro ex-advogado de Trump se declara culpado no caso da derrota eleitoral de 2020

Um segundo advogado da campanha do ex-presidente Donald Trump chegou a um acordo com a Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira (20), no qual testemunharia diante do Ministério Público no caso em que alega que o republicano liderou uma conspiração criminosa para reverter sua derrota no estado da Geórgia, nas eleições de 2020.

Kenneth Chesebro, de 62 anos, foi acusado formalmente neste estado do sul dos EUA em agosto, junto ao ex-presidente republicano (2017-2021) e outras 17 pessoas.

O advogado foi acusado de orquestrar um plano para apresentar uma lista de eleitores falsos ao Congresso em uma tentativa de bloquear a confirmação da vitória do democrata Joe Biden sobre Trump em 2020.