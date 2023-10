Ajuda humanitária deve entrar em Gaza no sábado, afirma ONU

As forças israelenses afirmaram que uma parede do templo foi danificada por um ataque de sua aviação contra um centro de comando do movimento islamista e indicaram que o incidente está sendo analisado.

O grupo palestino acusou Israel na terça-feira de bombardear o hospital Ahli Arab em Gaza, o que teria provocado 475 mortes. O governo israelense nega e afirma ter evidências da responsabilidade da Jihad Islâmica, outro movimento palestino.

O balanço do ataque também não é claro: um relatório da inteligência americana, ao qual AFP teve acesso, afirma que está "na parte inferior do espectro de 100 a 300" pessoas mortas.

A tensão também é elevada na Cisjordânia, o outro território palestino ocupado por Israel, onde pelo menos 81 pessoas morreram desde o início do conflito, e na fronteira com o Líbano, cenário de ataques entre as tropas israelenses, o grupo Hezbollah e milícias palestinas.

Diante dos incidentes com combatentes do Hezbollah ao longo da fronteira, Israel ordenou nesta sexta-feira a evacuação da cidade de Kiryat Shmona.

