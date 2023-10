Primeiro relatório sobre abusos sexuais na Igreja espanhola será divulgado em uma semana

Aprovada por ampla maioria no Congresso, a investigação do defensor do povo contou com especialistas jurídicos, em direitos humanos e em assistência às vítimas, além de depoimentos de vítimas, para determinar responsabilidades, oferecer reparação e prevenir novos casos.

A Igreja se negou a participar, mas em março chegou a fornecer informações sobre casos de pedofilia coletados pelas dioceses. Em junho, indicou ter obtido depoimentos de 927 vítimas.

