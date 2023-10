Procuradores rejeitam 'imunidade absoluta' exigida por Trump

Os advogados do ex-presidente, em uma moção apresentada há duas semanas à juíza distrital Tanya Chutkan, argumentaram que as acusações deveriam ser rejeitadas devido à "imunidade absoluta a processos criminais" de seu cliente.

Os integrantes do gabinete do procurador especial rejeitaram o argumento e pediram a Chutkan que rejeite o pedido de Trump.

"Ele está sujeito às leis criminais federais, assim como os mais de 330 milhões de outros americanos", afirmaram. "Nenhum tribunal fez alusão alguma vez à existência de imunidade criminal absoluta para os ex-presidentes".

"As implicações da teoria da imunidade ilimitada do réu são surpreendentes", acrescentaram os procuradores.

"Isto concederia imunidade absoluta de processos criminais a um presidente que aceite suborno em troca de um contrato governamental lucrativo para um membro da família", afirmaram, ou "a um presidente que venda segredos nucleares a um inimigo estrangeiro".

A tentativa de Trump de invocar a imunidade presidencial em sua defesa é considerada pelos analistas jurídicos uma estratégia que pode resultar no atraso do início do julgamento, uma vez que a alegação pode ser examinada no futuro pela Suprema Corte, que tem maioria conservadora.