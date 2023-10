Rolling Stones lançam álbum com canções originais após 18 anos

Entre as participações de destaque no álbum, Lady Gaga mostra sua poderosa voz em "Sweet Sounds Of Heaven", que possui raízes na música gospel.

Stevie Wonder também deixa sua marca nos teclados em "Sweet Sounds Of Heaven", embora de forma discreta, assim como Elton John no piano em "Get Close" (na qual o saxofone de James King se destaca), mas o Sir aparece de maneira mais evidente em "Live By The Sword".

Segundo Philippe Manœuvre, as participações especiais no disco têm como objetivo a reconexão com "o grupo de músicos presentes nos grandes álbuns dos Stones, como Gram Parsons, do Byrds, em 'Exile On Main St.'".

Também é notável a influência do produtor Andrew Watt, que já trabalhou com nomes como Justin Bieber, Dua Lipa, entre outros.

"Rolling Stone Blues" fecha o álbum, e é interpretada apenas por Jagger e Keith Richards. É uma versão convincente de "Rollin' Stone" (1950) de Muddy Waters, além de um retorno às raízes do banda, quando os jovens músicos viviam e compunham no seu primeiro apartamento em Londres.

O momento emotivo para os fãs surge nas músicas "Mess It Up" e "Live By The Sword", escritas em 2019 e interpretadas por Charlie Watts, emblemático membro do grupo que faleceu em 2021, aos 80 anos. O baterista Steve Jordan ficou encarregado das baquetas nas outras faixas do álbum.