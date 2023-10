Três dos migrantes deportados dos EUA estão detidos na Venezuela

Três migrantes, dos 127 que chegaram à Venezuela deportados dos Estados Unidos, foram detidos depois de serem "solicitados" pela Justiça de seu país, informou nesta sexta-feira (20) o ministro do Interior, Remigio Ceballos.

Um primeiro avião americano chegou na quarta-feira ao aeroporto internacional Simón Bolívar, que serve Caracas, com os venezuelanos deportados, como parte de um acordo entre Washington e o governo do presidente Nicolás Maduro, com quem não mantém relações formais.

"Esses cidadãos receberam assistência e atenção social integral do Estado e do governo venezuelano, em termos de saúde, atendimento psicológico, traslado e também registramos suas denúncias por maus-tratos recebidos durante suas detenções nos Estados Unidos", escreveu o ministro Ceballos na rede X, antigo Twitter.