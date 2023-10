Tropas americanas atacadas em duas bases no Iraque

Tropas americanas presentes em duas bases no Iraque foram alvos de ataques com foguetes que não provocaram feridos, informaram nesta sexta-feira (20) fontes das forças de segurança, no momento em que o conflito entre Israel e o movimento palestino Hamas aumenta a tensão no Oriente Médio.

As facções armadas iraquianas, próximas do Irã, ameaçaram atacar os interesses americanos no Iraque devido ao apoio de Washington a Israel, onde o Hamas executou uma ofensiva sem precedentes em 7 de outubro que desencadeou uma guerra com milhares de mortos.

Na madrugada de sexta-feira, três foguetes Katiusha caíram na base da forças da coalizão internacional antijihadista", que inclui soldados dos Estados Unidos, perto do aeroporto internacional de Bagdá.