Bombardeio russo deixa seis mortos em depósito dos correios na Ucrânia

Pelo menos seis pessoas morreram e 17 ficaram feridas no sábado (21) após mísseis russos atingirem um depósito dos correios na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, informaram autoridades locais.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, compartilhou nas redes sociais um vídeo que mostra um armazém destruído próximo a vários destroços e um contêiner com o logotipo da empresa postal ucraniana Nova Pochta.

Os mortos e feridos no ataque "eram funcionários da empresa que se encontra no interior do terminal de Nova Pochta", informou o governador de Kharkiv, Oleg Sinegubov, acrescentando que alguns dos feridos estão internados.