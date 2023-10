Furacão toca a terra no México

O furacão Norma tocou a terra neste sábado no sul da península mexicana da Baixa Califórnia, com menos força, mas provocando tempestades e grandes ondas perto de balenários onde 60 mil turistas estão hospedados, informou o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).

De categoria 2 na escala Saffir-Simpson, o furacão "teve impacto às 17h GMT ao sul do povoado de Todos Santos, no município de La Paz", situado a 85 km de Cabo San Lucas, no estado da Baixa Califórnia Sul, detalhou a instituição mexicana.

Funcionários de hotéis haviam recomendado aos turistas que permanecessem resguardados em suas instalações até novas informações das autoridades, disse à AFP Gustavo Matamoros, empregado do setor hoteleiro.